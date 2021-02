Eesti mees on tegus ja pragmaatiline. Kui asi puudutab hommikusi hügieeniprotseduure, on need tüübid, kes lisaks hambapesule paar peotäit külma vett näkku viskavad, ikka eriti põhjalikud, vaat et otsapidi juba metroseksuaalid. Seepärast võtsid mind S.I.N.A. nime kandvas ilusalongis vastu pehmelt öeldes hämmingus silmapaarid. Aga kui sa ikka soovid naisi paremini mõista, tuleb astuda radikaalseid samme.