Kõlab «Ophelia lauluraamat»

Lavale astub särav David Chevallier Trio, milles musitseerivad multitalent, kitarrist ja helilooja David Chevallier (kitarrid, bandžo, arvuti), Sébastien Boisseau (bass), Christophe Lavergne (trummid) ja külalisena noor eesti laulja Anett Tamm. Tsükli «Ophelia lauluraamat» sõnade autor on Kanada laulja Kyrie Kristmanson.

Ansambli liider David Chevallier on praeguse Prantsuse džässielu üks silmapaistvamaid muusikuid. Ta on palju uurinud erinevate ajastute muusikamaailmade ühisosa ja sildade loomise võimalusi. Saavutamaks ainulaadset džässi ja folgi heli, vahetas ta oma albumi «Second life» salvestusel elektrikitarri akustiliste kitarride ja bandžo vastu. Huvist barokkmuusika ühendamisest nüüdisaegse džässmuusikaga võttis ta oma heliloomingus kasutusele theorbo ja barokk-kitarri, mida ta kasutas näiteks Björki lugude interpreteerimisel. Samas pole ta unustanud elektrikitarri ega džässi.

Koos trioga esinev lauljatar Anett Tamm õpib džässlaulu Eesti muusika- ja teatriakadeemias Kadri Voorandi käe all. Spirituaalse alatooniga tsükli «Ophelia lauluraamat» muusika elustab Shakespeare’i «Hamleti» traagilise saatusega naistegelase Ophelia, keda on peetud oma aja naiseliku seksuaalsuse ja hulluse sümboliks. Kui tragöödias käsitletakse Opheliat kõrvaltegelasena, siis tegelaskuju on kirjanduses ja kunstis sümbolina ohtralt figureerinud. Antud kontserdil saab Ophelia laulude abil võimaluse end kuuldavaks teha, talle omistatud sümbolistlikke tõlgendusi kõigutada ja jutustada naiseks olemise võludest ja valudest läbi ajaloo.