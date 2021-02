Viiruse piiramisel pole kusagil jõutud selliste tulemusteni, et võiks täie veendumusega öelda: see on veenev strateegia ning seda saab meilgi edukalt rakendada. Mõnedki varem epideemiatega rinda pistnud riigid saavutasid häid tulemusi kiirete tõrjemeetmete rakendamisega ning sellega, et kõik põhitõed – kätepesu, distantsi hoidmine, epideemia ajal kodus püsimine, maskide korrektne kandmine – ei vajanud sisseharjumiseks erilist aega. Jõukamad riigid on maksnud elanikele kodus püsimise eest hüvitist. Tulemused on olnud erinevad, lisaks on samadel piirangutel eri riikides tihti erinev mõju.