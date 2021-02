Tänu Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi hiilgavatele saavutustele Austraalia lahtistel meistrivõistlustel on tennis viimastel nädalatel olnud spordifännide huviorbiidil. Olgugi et nüüdseks on nad suurest mängust väljas, pakkusid nad pöidlahoidjatele ilusaid matše ja närvikõdi täie raha eest.