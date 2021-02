Vastlapäeva annab tähistada mitmel moel, kuid sageli on tähelepanu all ka vastlakuklid. Need kuklid valmisid just täna. FOTO: Marko Saarm

Täna, 16. veebruaril teevad eestlased lühema või pikema liu ja ampsavad vahukoorest kuklit. Soolasena passib vastlapäeval lauale herne- või oasupp.

Sakala helistas mitmele inimesele ja küsis, kuidas neile vastlapäev korda läheb. Eeskätt otsustasime sedapuhku keskenduda vastlakuklitele: kuipalju on kombeks niisugust pagaritoodet pruukida, mitu pätsikest kõhtu mahub, kelle käest neid ostetakse ja milline peab üks hea vastlakukkel olema? Ühtlasi palusime kuklisõpradelt nõu, kuidas süüa seda nii, et tervet nägu vahukoorega ära ei määriks.

Madis Timpson FOTO: Marko Saarm

Madis Timpson, Viljandi linnapea

Tavalistel aegadel olen perega kelgutamas käinud. Ausalt öeldes oli mul aga üldse meelest läinud, et täna on vastlapäev – tuletasite seda mulle just meelde. Mis vastlakukli söömisse puutub, siis sellist traditsiooni minul ei ole. Kui olen mõnel üritusel ja seda pakutakse, siis võtan. Ma ei ole vastlakuklisõber, minu jaoks on see liiga lääge. Pigem amps soolast kui maotäis magusat.

Kai Kannistu FOTO: Elmo Riig

Kai Kannistu, Viljandimaa omavalitsuste liidu kultuurinõunik

Kõik need aastad, mil ma töötasin rahvamajas, tähistasime vastlapäeva alati ning ilmast hoolimata lasin mäest alla. Tänane ilm soosib õues olemist ja kindlasti plaanin pärast tööpäeva lõppu mäele minna.

Juba täna hommikul sõin hernesuppi ning nüüd võitlen iseendaga vastlakukli asjus. Mul on vastlapäeval alati komme vastlakuklit süüa, aga ühega ju tavaliselt ei piirdu. Või kui enne kõht korralikult suppi täis süüa, saab ühe kukliga hakkama.

Olen vastlakukleid ostnud Popsi Köögist ja Leedi Marmelaadist. Mulle isiklikult meeldib, kui on ainult sai ja vahukoor, moosi sekka ei taha. Kukkel peab olema õhuline, rikkaliku vahukoorega ja pealt tuhksuhkruga – ka visuaalselt kaunis, nagu mägi.

Et süües nägu mitte ära määrida, olen võtnud kukli pealt mütsikese ja hakanud sellega tasapisi vahukoort õngitsema. Kui vahukoor hakkab vähenema, saab juba kuklit hammustada. Aga tühja sellest, kui näo kooreseks määrib!

Leo Aasa FOTO: Elmo Riig

Leo Aasa, kalamees

Vanasti pidasime siin Valma külas vastlapäeva päris hoolega. Nüüd on rahvast vähemaks jäänud. Olen ise ka vanem ning pole enam aega, praegu tulen just Tartust arsti juurest.

Vastlakuklit aga söön muidugi, ega sellest saa ära öelda! Kolm tükki söön kohe korraga. Mul on kombeks osta vastlakuklid Viljandist, enamasti Kivi Pagarist. Praegugi, kui jõuan koju Valmasse, võtan naise auto peale ja sõidame Viljandisse vastlakukleid tooma.

Hea vastlakukkel peab olema õhuline ja maitsev, hea vahukoor peal. Lõikan kukli külje pealt pooleks ja määrin vahukoore mõlemale lõigatud küljele – söön nagu võileiba ega määri nägu vahukoorega ära.

Triinu Russki FOTO: Erakogu

Triinu Russki, Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakonna vanemarst

Söön väga hea meelega vastlakukleid. Liugu laskma ei lähe, iseasi, kui just tänaval juhuslikult libastun.

Poodi ilmuvad vastlakuklid müügile juba jaanuaris ja nõnda oleme vastlapäeva tänavu pere keskel pidanud korduvalt ja korduvalt. Õigel vastlapäeval, arvan, et jõuan ära süüa kaks vastlakuklit. Ostan neid sealt, kus juhtub. Peamine, et oleksid kardemonikuklid ning haput moosi sisse pandud. Ja vahukoor muidugi ka.

Vastlakuklit saab nägu vahukoorega tegemata süüa, kui kasutada kukli kaanekest esmalt lusikana vahukoore limpsimiseks.

Ando Kiviberg FOTO: Elmo Riig

Ando Kiviberg, Viljandi pärimusmuusika festivali pealik

Vastlate tähendus on meie rahvakalendris religioosse tagapõhjaga, see on paastuaja algus. Tegemist on ju Kristuse kannatusajaga ja ülestõusmispühade ootusega – nii tuleb seda asja ehk ka vaadata.

Sel aastal jääb vastlapäeva tähistamine natukene tagasihoidlikumaks, sest mul on käsi kipsis. Mina ise eeskujulik paastupidaja ei ole. Eks hernesuppi ikka söön ja võib-olla saab kuskilt seakoodigi kätte.

Vastlakuklid maitsevad väga, mis seal salata, olen üsna maias tüüp. Täna pole ma veel ühtegi kuklit söönud, aga see kõik on alles ees. Kardan, et piirdun ühega, sest ma ei saa enam lubada instinktidele mõõdutundetut järeleandmist.

Tavaliselt võtan vastlakukleid kindlalt tegijalt. Viljandis ostan Rohelise Maja või Aida kohvikust. Kui olen parasjagu mujal, vaatan mõnd tublit väikest tootjat, kes teeb hästi ja südamega. Hea vastlakukkel on armastusega tehtud. Tainas on hästi kergitatud, vahukoor on õhuline ja mahlakas, kindlasti mitte üleklopitud. Ikka selline, et kui ampsu võtad, siis läheb tusatuju ära.