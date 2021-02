Viljandimaale lisandus kolm koroonapositiivset

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 626,2 ning esmaste positiivsete analüüsivastuste osakaal tehtud analüüside koguarvust 12,2 protsenti. Terviseameti jälgimisel on üle 19 500 inimese. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 38, haiglaravi vajab 492 patsienti

15. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 492 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 35, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 18. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 38. Koju saadeti 9 inimest, 5 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Ööpäeva jooksul suri kuus koroonaviirusega nakatunud inimest: 93-, 84- ja 30-aastane naine ning 86-, 83- ja 70-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 501 koroonaviirusega nakatunud inimest. Haiglates on lõpetatud 2968 COVID-19 haigusjuhtumit 2941 inimesega.