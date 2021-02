Ma tunnen üht taati, kel on seljataga kaheksa aastakümmet. Selle asemel, et kiiktoolis lösutades hukkaläinud ilma kiruda ja möödunud aegu taga nutta, käib tema seniajani tööl. Ei, ta ei rapsi viiel päeval nädalas kaheksast viieni, vaid on leidnud just paraja nokitsemise kojameheameti kujul. Ja ta ei tee seda tööd raha pärast. Vara ärkamine sobib talle ning et ta on kogu elu füüsilist tööd teinud, on tema lihased sitked. Takkatraavi saab värskes õhus liigutades möödujatega põnevamat sorti päevateemasid arutada.