Kevadel, kui COVID-19-st teati veel vähe, oldi ettevaatlikud ja seati inimestele üsna ranged piirangud, aga nüüd, teise laine ajal, on oldud leebemad. Kokkuvõttes on see minu meelest olnud õige käitumine. Praegu, kui on teada, et COVID-19 üldjuhul siiski tappev ei ole, on arukas elada enam-vähem tavakohast elu. Liigsete piirangute puhul saaksid valusalt pihta nii majandus kui tervishoid ning kokkuvõttes võib see olla inimestele ja riigile laastavam.