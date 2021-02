Esimene küsimärk tekib muidugi sellega, miks võttis valitsusel aega veebruarini, et haridustöötajate eesliinitöötajate nimekirja lisamine ära otsustada. See oli juba eelmisel kevadel ilmselge, et koolid ja lasteaiad on need kohad, kus kollete tekkimise oht on suur, sest palju inimesi on tihedas kontaktis. Haridustöötajate liit juhtis sellele mitu kuud tagasi tähelepanu ning viiruse levik õpilaste seas on seda üksnes kinnitanud.