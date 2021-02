Viljandi haigla juht Priit Tampere ütles telefonis Sakalale, et koroonakolle haiglas tõesti on. "Mis siin ikka kommenteerida. Palju koroonapatsiente on asümptomaatilised, kõiki haiglasse tulijaid me ei testi ja see pole ka võimalik," rääkis ta. "Nädal tagasi hakkas kolle pihta. Ühel asümptomaatilisel patsiendil avastasime protseduurieelse testimisega koroona."