«Varemalt jäi see põhiaeg kindlasti tunni võrra hilisemaks, kuid nüüd on kell 18, et saaks mõnusalt kella 21-ks söödud-joodud,» lausus Park Hotelli juht Kristjan Saar. See tund, mis restoranide lahtiolekuaega kärbiti, tähendabki klientidele, et peab veidike varem sööma tulema, ja õnneks inimesed Saare sõnutsi seda teavad.