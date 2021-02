Tegelikult käriseb see süsteem palju laiemalt kui see hooldekodu siin või too seal. On kärisenud juba aastaid – või mäletab keegi aega, mil hooldekodud pole murekohaks olnud? Elanikkond aga üha vananeb ning hooldekodusid on aina juurde vaja.

Mitte ainult elanike arvu pärast pole vaja, vaid ka riigil on plaan niinimetatud massihooldekodusid vähendama asuda. Hooldekodus tohiks olla nii 30 elanikku ning see ei tohi ka keskusest kaugel asuda. Aga ka massihooldekodudesse on raske piisavalt töötajaid leida. Praegu on tagumine aeg põhimõttelisi otsuseid langetada, sest kaua see kumm enam ei veni. Ühel hetkel käib plaks, hooldekodu järjekord on mitme aasta pikkune ja siis on hilja mõtlema hakata.