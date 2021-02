11. jaanuarist on nii üldhariduskoolides kui ka huvitegevuses taastatud kontaktõpe. Huvikoolidel on lubatud siseruumides õppetööd korraldada kuni kümne õpilase ja ühe juhendajaga rühmades.

Haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie nentis, et terviseameti analüüsi järgi levib viirus suuresti täiskasvanute kaudu ning nende piirangutega püütakse vähendada täiskasvanute kokkupuuteid lastega tegelevate õpetajatega.

Spordikeskuses on erandiks meistri- ja esiliiga võistkonnad, mille puhul on rühmategevus lubatud. Spordikeskuse ruume on lubatud kasutada ka täiskasvanute individuaaltegevusteks kuni poole täitumuse ulatuses.