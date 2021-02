Tasuta lõunaid pole muidugi olemas ja maksumaksja maksab solidaarselt kõik need nime poolest tasuta töötavad maakonnaliinid kinni, aga on siiski hea, et need olemas on. Muidugi saaks ka ilma hakkama – saadi ju pikki aastaid –, aga kindlasti on päris palju inimesi, kellele see on oluline sääst, eriti kui peres on ka lapsi. See on osa sotsiaalsest tugivõrgust, mis peab kinni püüdma ühiskonna kõige nõrgemad, ja me keegi ei tea, millal me ise seda vajada võime. See on üks osa maaelu toetamisest ja väärtustamisest ning natuke ka rohelise hõnguga asi.