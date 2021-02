Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on seekordsed näidud Eestis uuringu ajaloo suurimad. Kui veel nädala eest oli väga suure viirusesisaldusega proove keskmise ja väikse sisaldusega proovidega peaaegu võrdsel hulgal, siis nüüd on 20 suuremast proovivõtukohast 14-s viirusesisaldus väga suur. "Võib öelda, et nii kõrget viirusetaset pole meie proovid seni näidanud. Siit võib välja lugeda, et nakatunuid on nädalaga palju lisandunud üle Eesti,“ selgitas Tenson.

Viljandimaal võeti lisaks Viljandi linnale möödunud nädalal reoveeproove Võhmast ja Karksi-Nuiast. Kõigi tulemused näitavad kaardil rohelist, ehk viirust leiti reoveest kas väga vähesel määral või üldse mitte. Üle-eelmisel nädalal võeti proove aga Mõisakülast, kust saadi kollane tulemus, ja Suure-Jaanist, kus oli tulemus punane. Ametlikul kaardil väiksemaid kohti kajastatud ei ole ning Tensoni sõnul on see tingitud sellest, et neist saadud tulemus võib olla ebatäpne. Ta selgitas, et kui väikses piirkonnas on nakatunud üks terve perekond, võib see muuta tulemuse punaseks. «Kui nakatunud parasjagu käisid ­WC-s, siis saab punase ja kui parasjagu ei käinud, siis rohelise,» ütles Tenson. Seega näitab uuring paremini üldpilti suuremate linnade puhul.