Politsei nädalavahetus ⟩ Õnnetusi põhjustasid libe tee ja tähelepanematus

Politsei sõnul olid just libe tee ja tähelepanematus märksõnad, mis kergemate plekimõlkimisteni viisid. Paraku juthus ka üks raskem liiklusõnnetus, kus sõidukilt sai löögi rohelise fooritulega teed ületav jalakäija. See juhtus pühapäeval kell 14.13 Viljandis Tallinna tänav 31 maja juures. 30-aastane naine sõitis autoga Audi Q7 punase märgutule ajal vöötrajale, andmata teed rohelise fooritulega teed ületavale 35-aastasele naisele. Politsei pressiesindaja Kerly Virgi sõnul asus jalakäija teed ületama praeguse info järgi rohelise tulega, kui talle sõitis otsa sõiduauto. "Audi juht ütles, et ta ei olnud teed ületavat jalakäijat märganud. Politsei selgitas, et juht oli kaine ja juhtimisõigusega. Kõik täpsem selgitatakse menetluses," ütles Virk.