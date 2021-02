Soome-ugri kultuuripealinn ⟩ Mulgid kutsuvad fotostendi ees pilti tegema

Fotostend kujutab kõike seda, mis on mulkidele väga omane. Näeme nii villast mulgi pikk-kuube kui ka naiste puusapõlle. "Kui mujal Eestis oli naiste kehakatteks enamasti jakk, siis Mulgimaal kandsid kuube ka naised," rääkis Rei. Ta lisas, et mulgi kuue musta värvi saamiseks leotati vanasti pruunist lambavillast lõnga või kangast rauarikkas soovees. Kuued on kaunistatud punase kaaruspaelaga, mis moodustab huvitavad silmusmustrid. Naiste puusapõlled on tehtud valgest linasest riidest, mida ehivad värvilistest lõngadest tikandid.