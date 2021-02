Päevasel ajal on hooldekodu erihoolduse osakonnas töötajaid rohkem, kui miinimumnõuded ette näevad, märkis õiguskantsler. Kontrollkäigul selgus, et hooldekodus tuleb sageli ette ärevaid olukordi, millesse töötajad peavad kiiresti sekkuma, et tagada elanike turvalisus.

Hooldekodu töökorraldust, suure tähelepanuvajaduse ja pidevat intensiivset järelevalvet vajavate hoolealuste eripära silmas pidades jäi siiski kahtlus, kas personalist piisab hooldekodu elanike turvalisuse tagamiseks ning nende vajadustega arvestamiseks.

Hooldekodus pole lamajate pesemiseks pesemisraami ning seda ei saaks ka kasutada, sest pesemisruumid on raami kasutamiseks liiga väiksed. Soklikorrusel asuva sauna eesruumis on väga heas seisukorras suur pesemisruum, kuid kahjuks ei vasta ka see lamavate inimeste vajadustele, sest liftiga ei saaks sinna pesemisraami viia.

Kontrollkäigu ajal oli hooldekodus elanik, keda tervisliku seisundi tõttu ei ole võimalik dušitoolil pesta ning keda hooldatakse voodis spetsiaalse pesuvahendiga.

Kontrollkäigul kaasas olnud tervishoiuekspert tõi välja, et suure hooldusvajadusega inimestele pikaajalise hooldusteenuse pakkumisel tuleks arvestada, et oleks võimalik neid ka voolava vee all pesta.

Mitme lamaja pesemine dušitoolil on aeganõudev ja keerukas ning ka hoolealuse seisukohast ebamugav. Hooldekodul peab olema elanike eest hoolitsemiseks piisavalt abivahendeid ja teenuse osutamiseks kohandatud keskkond.

Et üldhooldusteenust pakutakse ka lamajatele, tuleb hankida spetsiaalne pesemisraam, mis teeb pesemise mugavamaks nii hoolealusele kui ka hooldajale.

Samuti tuleb leida võimalus kohandada pesemisruum elanike vajadustele. Positiivne on, et inimesi pestakse hooldekodus piisavalt sageli.

Voodipesu vahetatakse üldiselt kahe nädala tagant, kuid pesemisgraafikust selgus, et mitmel puhul oli see aeg erihoolduse osakonnas veninud pikemaks kui kolm nädalat. Tervisekaitsenõuete kohaselt tuleb voodipesu vahetada vähemalt kord nädalas.