Kaks punast, koormaga kollaseid: Tulevik võitis taliturniiril Tammekat

Sellega saadi edukalt hakkama ning Tulevik teenis oma kolmandast taliturniiri kohtumisest teise võidu.

Tuleviku loots Jaanus Reitel jäi mänguga igati rahule, öeldes, et plaanid lõi poolaja lõpus saadud punane kaart küll pisut sassi, ent teisalt andis see võimaluse harjutada vähemuses mängimist. “Hooajal tuleb selliseid mänge kindlasti ette, nii et sedapidi võttes ei ole hullu midagi. Väga rahul olen läbi mängu näidatud kaitsetööga, hoidsime asjad eriti teisel poolajal vähemuses mängides kindlalt kontrolli all,” kõneles ta, lisades samas, et jääb rahule ka ründemängus nähtuga. “Kogu võistkond tegi head tööd, etteheiteid kellelegi pole. Ka Daniilile mitte, las noor poiss teeb treeningmängudes sellised prohmakad ära. Ta on hingega võitleja, mängis mitteomasel positsioonil. Ikka juhtub.”

Tammeka kõrgest keskväljapressingust tulenevalt kaunis agressiivseks muutunud mäng oli Reitelile pigem meelepärane. “Kui vastane mängib nii kõrgel, siis sellised kohtumised lihtsalt on säärase iseloomuga. Mehed on üksteisele lähemal, kontaktid on vältimatud. Saime hea, tugeva mängu.”

Esindusmeeskonna eest sai mitteametliku debüüdi kirja Tuleviku jalgpallikooli noor keskkaitsja Raimond Mets. “Poiss teeb usinasti trenni, ta on oma minutid ausalt välja teeninud,” nentis peatreener. “Raimond tuli peale olukorras, kus oli vaja õhkõrna eduseisu tsementeerida ja sai hästi hakkama, ei väristanud. Tegi ka olulise blokeeringu. Tal olid kõrval kogenud mehed, Gerdo ja Atanda, see kindlasti aitas tal närvi maha võtta. Tubli oli!”