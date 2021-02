Viljandi nukuteater on Eesti ainus oma ruumidega nukuteater, mis keskendub vaid nukuetendustele. Selle algust arvatakse 1955. aastast, kui Alice Mägi asutas kultuurimaja nukunäiteringi. 1965. aastal sai teatrist rahvateater ja 1994. aastast on see Viljandi linnavalitsuse alluvuses. 1977. aastast juhib nukuteatrit Altmar Looris, kelle käe all on seal vaatajate ette jõudnud sadakond lavastust. Trupp on poolprofessionaalne ning enamiku näitlejaid on teatrijuht ise välja koolitanud.