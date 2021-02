On üllatavalt suur hulk inimesi, kes on veendunud, et Maa pole planeet, vaid lame lahmakas. Huvilised võivad dokumentaalfilmide abil nende hingeelusse süveneda ja näha ka huvitavat tõika: isegi kui lamemaalased ise ja oma käega sooritatud eksperimentidega tõestavad, et Maa ei ole lapik, ei usu nad neid tulemusi ja leiutavad üha uusi põhjendusi, miks neil siiski õigus on. Kui inimene on irratsionaalselt ennast ise ja vabatahtlikult mingisugusesse nurka paigutanud, siis ratsionaalsete argumentidega on teda sealt peaaegu võimatu kätte saada. Selline on usu jõud.