Aidas esineb Irina Zahharenkova

Irina Zahharenkova on Eesti omanäoline ja rahvusvaheliselt silmapaistvaim pianist. Ainsa Eesti pianistina on ta võitnud rahvusvaheliselt mainekaima Bachi muusika kontserdi Leipzigis, seda aastal 2006. Mullusel rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril pälvis ta Eesti Kultuurkapitali aasta muusiku peapreemia. Seda just Bachi muusika interpreteerimise eest. Viljandis on ta esinenud varem kaks korda baptisti kirikus: mullu suvisel vanamuusika festivalil ja novembris kontserdikavaga "Talvelaulud".