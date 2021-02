Ilmselt on kõik kuulnud mingit versiooni mõttest, et Vene karu ei maksa ärritada. See ei tähenda muidugi tollele karule meeldida püüdmist või lipitsemist, aga kui metsas on mõistlik enda ees rajal karupoega nähes ettevaatlikult, selg ees, taganeda, siis Vene karuga on üsna samad lood. Ühes metsas on võimalik elada küll, aga soovitavalt mõlemaid pooli rahuldava distantsiga.