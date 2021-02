Maailma esimese autobiograafia kirjutas neljandal sajandil sündinud õpetlane ja teoloog Aurelius Augustinus ning see kandis pealkirja «Pihtimused». Järgnevate sajandite jooksul on kirjutatud lugematu hulk autobiograafiaid või memuaare. Need kõik on muidugi erinevad, aga kõige põhilisemas siiski samasugused.