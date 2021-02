Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells andis teada, et Eestis kasutatakse iga päev umbes 120 000 niisugust topsi. Et joogitops ei tohi hakata lekkima, on see vooderdatud õhukese plastikihiga. Nii on seda peaaegu võimatu materjalina taaskasutada – plasti ja paberi teineteisest eraldamine on väga kallis ja energiamahukas.