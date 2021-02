Viljandimaale lisandus üheksa nakatunut

Terviseameti jälgimisel on rohkem kui 31 300 inimest. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4900 inimese, kellest 925 on nakatunud.

Haiglates on lõpetatud 2538 COVID-19 haigusjuhtumit 2493 inimesega. Tervenenud on 34 927 inimest. Neist 24 544 inimese haigusjuhtum on lõpetatud, 10 383 inimese puhul on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.