Kaks kassi aidati eile kaevust välja. Pilt on illustratiivne. FOTO: Marko Saarm

Esmaspäeval kell 17.15 teatati häirekeskusele, et Viljandi vallas Kuressaare külas on kassid kaevu kukkunud. Kohale saadetud päästjad selgitasid, et kuue meetri sügavusse kaevu oli kukkunud kaks kassi.