Kui nädal tagasi otsustas linnavalitsus saata Maire Joala nõudekirja arutamise volikogusse ning volikogu omakorda otsustas selle keerulise ja sibulana kihilise arutelu jätta veebruari, siis eelmise nädala lõpul said linnajuhid lese advokaatidelt uue kirja, milles tuletati varasemat nõudmist meelde. Et kasti paigutamine sammast ennast kuidagi kahjustada ei tohiks, on see üsna leidlik viis, kuidas kuju ära peita, kuniks volikogu selle saatuse otsustab. Mitte kõik inimesed pole linnavalitsuse leidlikkusega aga rahul, nõnda põrutaski kuju rajamise üks eestvedaja, linnavalitsuses koalitsioonis oleva Isamaa saadikurühma esimees Harri Juhani Aaltonen, et tegu on idiootsusega. Karmid sõnad.