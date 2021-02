Jaanika Kressa: vanad inimesed ei ole prügi

Ravimiameti kontrollid käisid seal suvel, nüüdseks on välja vahetatud nii asutuse nimi kui ka juhataja. Viljandimaa hoolekandekeskusest on saanud Viljandi hoolekandekeskus ja Marge Tammesalu tööd jätkab Ain Keerup. Paraku on minema aetud ka need hooldajad, kel hoolealustest kahju hakkas ja kes nii «Kuu-uurijale» kui Sakalale infot andsid.