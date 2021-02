Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhataja Leana Liivson ütles, et sel aastal on erilise tähelepanu all mustrid ja käsitöö. "See on tore võimalus haarata kõiki Mulgi peost osalejaid ühtsesse tegevusse," lausus ta ja tuletas meelde peo tunnuslauset "Mia ja sia ütenkuun". "See on hea võimalus näidata, kuidas me kõik koos teeme ühte asja," selgitas ta.