Praeguses vaktsineerimiskavas võimukandjaid eelisjärjekorras ei ole. Ometi on nii mõnigi neist juba süsti saanud, ehkki mitte riigi kõrgeimal tasemel. Ajakirjandusest on läbi käinud mõned volikoguliikmed ja kantsler Marika Priske, kes kuuluvad haiglate nõukogusse, üks Vene diplomaat, naeruväärne pakkumine Rotary klubi liikmetele … Kõik need juhtumid ei ole mustvalged. Süstide nagu ikka teravate elamuste puhul on halli varjundeid vähemalt 50. Nõukogu liige, kel on töö tõttu sageli haiglasse asja, on muu hulgas potentsiaalne nakkusallikas. Ja kui ta saab vaktsiini jääkdoosist, millele teist kiiret soovijat pole, mis selles siis halba on? Sest nii kummaline, kui see ka pole, tuleb meil korraga taga ajada nii vaktsiini kui inimesi, kes oleksid nõus laskma end kaitsepookida.