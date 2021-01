Viljandi volikogu istungil sel neljapäeval jäeti kuulsa samba saatus esialgu veel lahtiseks, küll aga kuulutati välja linna tänavused aastapreemiate saajad. Et aastapreemia pälvisid Viljandi vastutustundlikud inimesed, kes on viiruse leviku tagasihoidlikuna hoidnud, oleme võitjad kõik. Aga ilmselt on linna tähtsaim autasu elutöö preemia. Tänavune elutöö preemia laureaat on ettevõtja Jaak Sulg.