Erinevalt tarbijatest, kel suureneb valikuvõimalus, ei rõõmusta tugeva konkurendi tulek kuigivõrd seni lõuna pool turgu valitsenud Abja Tarbijate Ühistut. Eilses Sakalas tõdes ühistu juhataja, et terve Mulgi valla peale on vaid 7500 elanikku ja neilt saadavat käivet tuleb nüüd hakata kahe firma vahel jagama. Ent tegelikult on 7500 inimest päris palju, kui mõelda, et Viljandis elab 17 000 inimest, aga kauplusi on palju rohkem ja suuremaid.