Sulev Kannimäe jätab Viljandi Linnahooldusesse maha suured kingad ja kurvad kolleegid

Mida üldse Linnahoolduses tehakse? «Hooldatakse linna!» ütleks mõni koomik ja naeraks oma nalja peale. Aga tõepoolest, Linnahooldus hoolitseb linnale kuuluva avaliku ruumi, parkide, kalmistute ja supelrandade eest ning hoiab silma peal ka linnale kuuluval varal ja selle kasutamisel. Ning jah, muu hulgas kuuluvad Linnahoolduse õrna hoolde tänavad. Nii et kes on lumelükkamise või libedustõrjega laisk olnud, sel on temaga ilmselt isiklikumat sorti suhted.