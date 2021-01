Viljandi pärimusmuusika aidas on täna kell 11 ja 12 väikelaste laulu- ja mängutuba, mida veab Kreete Viira. See on mõeldud juba omal jalal liikuvatele kuni 3-aastastele mudilastele. Laste ja vanema(te)ga koos lauldakse vanu laule, loetakse liisusalme, mängitakse lihtsamaid laulumänge, püütakse seada esimesi tantsusamme, tutvutakse rahvakalendri tähtpäevadega ning kuulatakse ja katsutakse pille.