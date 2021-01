Eelmise aasta 8. aprillil avalikustas rahvusvaheline suusaliit (FIS) kokkuvõtted Seefeldi dopinguskandaaliga seotud otsustest. Muu hulgas selgus, et eestlased patustasid peale veredopingu teistegi ainetega. Otsuses seisis, et nii Andreas Veerpalu kui ka Karel Tammjärv tarvitasid lisaks kasvuhormooni. Algo Kärp sai paralleelselt keelatud insuliinravi. FIS-i kokkuvõttes seisis, et Kärp tunnistas insuliinravi kasutamist, ehkki see kuulub rahvusvahelise antidopingu agentuuri WADA keelatud ainete nimekirja.