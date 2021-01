Marko Suurmägi: aukodaniku au peab paistma pikkade aastate taha

Viljandil on ka aukodanikud. Neid on kolm: kindral Johan Laidoner, kunagine linnapea August Maramaa ning helilooja ja dirigent Roman Toi. Neist vähemalt kahe mälestust on siin seisusekohaselt jäädvustatud. Nii Laidoneri kui Maramaa auks on püsti pandud uhke pronkskuju, Roman Toi auks avati tema noorpõlve kodumaja seinal mälestusplaat. Nii et viljandlased võivad öelda, et nende aukodanike mälestus on linnas jäädvustatud ja neid mäletatakse.