Suuresti on mõjukus segu isiklikust karismast ja ametikohast, aga ka saavutustest, mis sõnadele kaalu annavad, ning mis seal salata, oma rolli mängib ka inimese soov või oskus nii-öelda pildil püsida. Kui ikka palutakse mõelda sellele, et kes võiksid mõjukamad olla, torkavad esimesena pähe ikka need, kes on hiljuti või korduvalt silma jäänud. Näiteks Jaak Madison ja Toomas Hendrik Ilves on tabelist välja kukkunud, sest kuigi mitte keegi ei kahtle, et tegu on mõjukate inimestega, siis Viljandimaaga nad avalikult seotud enam peaaegu pole. Mõjukate tipp on aga väga sarnane sellega, mis see oli eelmisel aastal. Muidugi, üldjuhul ei saada mõjukaks üleöö ning sellise edetabeli tipus ongi enamasti aastatepikkuse tööga endale nime teinud inimesed, kelle mõjukust on raske kõigutada, ja nõnda nad liikuvadki ühest tipust teiseni.