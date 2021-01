Värske sulalumi tõi Viljandi kesklinna uusi kujusid

Vabaduse platsi ääres, sulanud lumelinna kõrval istub pingil peata tegelane. See, kas pea on mõnel põhjusel kuju küljest eemaldunud või pole seda olnudki, jääb möödujale teadmata.

Juba varasematelgi aastatel on lossimägedes jalutajaid lõbustanud puude külge tehtud väiksed lumekujud, mis meenutavad tüve küljes rippuvaid jäneseid. Neid on nimetatud ka nahkhiirteks ja oravateks sõltuvalt selleks, keda vaataja näha soovib. Lumeloomakesed on sel nädalal jõudnud ka kesklinna puude külge.