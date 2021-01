Muudatusettepanekud esitanud Mait Allase sõnutsi on Reformierakonna fraktsiooni arvamus, et valda peaks arendama tervikuna ning suunama raha niimoodi, et vallas tekiks meie-tunne. Ta tõi näiteks Paistu kooli ventilatsioonisüsteemi renoveerimise. «Ülemöödunud aastal ehitasime välja ventilatsiooni Saarepeedi koolis, möödunud aastal Kolga-Jaani koolis ja nüüd on alles 2024. aastal plaanis ehitada välja ventilatsioon Paistu koolis.»