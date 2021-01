Ehk on paljud meist nõus väga üldise väitega, et mask ja kätepesu aitavad koroonaviirust tõrjuda. Küll pole pesust tolku, kui käed vaid siuhti! külma vee alt läbi lasta. Samuti pole abi, kui kanda maski lõua otsas või suvalist räbalat nina ees. Need on muidugi äärmuslikud näited ja tavaliselt on kõik mitmekülgsem.