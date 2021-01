2003. aastal nõudis USA laulja ja näitleja Barbra Streisand raevukalt, et internetist kõrvaldataks aerofoto tema hiiglaslikust häärberist. Nimelt oli fotograaf Kenneth Adelman teinud California viletsas seisus rannajoonest 12 000 fotot ja laadinud need internetti üles. Ühel fotol tuhandetest oli aga muu hulgas näha Strei­sandi Malibu rannas asuv elukoht. Pealtnäha väikesest asjast paisunud suur tüli päädis sellega, et Streisand kaebas fotograafi kohtusse.