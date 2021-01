Metsamajandajatel on selles suhtes õigus, et kui öelda «lageraie», jääb mõtestatud diskussioon tihtipeale sinnapaika. See sõna on paljude peas seotud hoolimatuse, looduskauge rahaahnuse ja keskkonnavaenulikkusega ning toob silme ette pesitsusrahu ajal tapetud linnupojad ja raskete masinate segisõidetud pinnase.