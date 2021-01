Selles võtmes on väga hea näha, et tegelikult on päris palju räägitud ja räägitu on hakanud inimestele meelde jääma. Juba asjaolu, et täiesti tavaline, sugugi mitte ekstreemsusse kalduv talveilm on hakanud uudiskünnist ületama, on kõnekas. Ja järjest enam lipsab sõnavõtvate inimeste jutust läbi murelik noot, et kes teab, äkki jääbki see talv viimaseks.