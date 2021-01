Kõik lapsed, kelle töö kalendrisse valiti, on reede hommikuks oma auhinna kätte saanud. Tänavu käisid noored kunstnikud või nende esindajad toimetuses kingitustel ja auhindadel järel ning kes toimetusse tulla ei saanud, sellele viis Sakala auhinna koju kätte.

Sakala kalendri esikaane pildi autor, nelja-aastane Vanessa Viigand arvas, et on väga tähtis joonistada Sakala kalendrisse just ajalehega seotud pilt, ning tema töö, ilus pastelsetes toonides Sakala nimi, oli toimetuse liikmete ülekaalukas lemmik.