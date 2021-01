Minul kulus Tallinnas liiklemisele kümme tundi nädalas, mõnikord ka rohkem. Viljandis saan alates septembrist, mil oma asjad siin lahti pakkisin, selle asemel tegelda lapsega, mängida torupilli või lihtsalt jalutada. Minu elukvaliteeti on märkimisväärselt parandanud veel hulk asju, mida viljandlased ei tohiks unustada hinnata. Virisemine on eestlastel veres, ent on palju seda, mille üle tuleks olla õnnelik ja mille eest tänulik.