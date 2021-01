Ristimärk Soomaal Iia külas männi sees. Rahvas räägib, et kui Tõramaalt Kõppu suunduv matuserong jõudis ristimänni kohale, jäänud hobused seisma ega liikunud paigast enne, kui männi külge oli ristimärk lõigatud. Foto on tehtud enne mesikäpa külaskäiku. FOTO: Elmo Riig

Muinsuskaitseamet kutsub üles inimesi kontrollima, kas neile tähtsad ristipuud on selleks loodud kaardil, ja veenduma, et nende koordinaadid on õiged.