Esmaspäeval, 25. jaanuaril sõidab tartlaste esindus Viljandisse, et uuenenud Vabaduse platsil allkirjastada siinse esindusega 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna koostööleping.

Tartu ei võta kultuuripealinna au endale üksinda ega ka Viljandiga kahasse, vaid Tartu nime taha koondub Lõuna-Eesti. Täpne omavalitsuste arv selgub selle nädala jooksul, kui kõik osalised on oma lõppsõna öelnud. Seejärel on kultuuripealinna toimkonnal plaanis kõigil partneritel külas käia ja naasta allkirjastatud lepingutega. Viljandi on sellel ringsõidul esimene.