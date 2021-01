Kinnistu omanik peab tagama, et sellega külgneb kõnnitee oleks lumest puhas. Pilt on illustratiivne. FOTO: Elmo Riig

Viljandi linnavalitsuse õigusteenistuse menetlusspetsialist Margit-Marit Raudsepp ütles, et kirjad saadeti välja reedel ning uue nädala alguseks oli ta saanud kuus vastust. Neis teatati, et tänav on korda tehtud, või selgitati, miks see polnud võimalik, ja lubati kohe asja kallale asuda.