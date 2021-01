Nagu kirjeldab Kondase keskus oma teates, on see raamatu kui formaadi tähendusi uurivate ja küsimusi püstitavate näituste seeria «Hinnatud ja hüljatud raamatud» neljas näitus – visuaalne kultuuriantropoloogiline uurimus, mille keskne teema on lugemine ja sellega kaasnev. Metodoloogiliseks aluseks on vaatlus, statistika ja valdkonna uurimused kõrvuti isiklike kogemuste ja kunstnikupositsiooniga.

Keskus märgib, et lugemine kui kultuurifenomen, mis meid kõiki puudutab, on integreeritud meie komplekssesse maailmatajusse. Aasta 2010 oli Eestis lugemisaasta, et tuua fookusesse lugemine ning olla vastukaaluks vähenevale lugemusele. Kuidas loeme kümmekond aastat hiljem? Millised standardid oleme märkamatult omaks võtnud? Raamat ja lugejad, nende kahe suhe muutuvas ajas – need on selle näituse märksõnad.